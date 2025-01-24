Синнер — Шелтон: история противостояния в преддверии полуфинала Australian Open — 2025

Сегодня, 24 января, двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сразится с 20-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном за выход в финал Открытого чемпионата Австралии – 2025. Их встреча поставлена последним запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 11:30 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей противостояния Янника Синнера с Беном Шелтоном (4-1):