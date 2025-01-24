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Янник Синнер — Бен Шелтон: история противостояния в преддверии полуфинала Australian Open — 2025

Синнер — Шелтон: история противостояния в преддверии полуфинала Australian Open — 2025
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Сегодня, 24 января, двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сразится с 20-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном за выход в финал Открытого чемпионата Австралии – 2025. Их встреча поставлена последним запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 11:30 мск.

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 11:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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Бен Шелтон
20
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей противостояния Янника Синнера с Беном Шелтоном (4-1):

СезонПобедительТурнирКругПокрытиеСчёт
2023ШелтонШанхай1/8Хард2:6, 6:3, 7:6 (7:5)
2023СиннерВена1/16Хард7:6 (7:2), 7:5
2024СиннерИндиан-Уэллс1/8Хард7:6 (7:4), 6:1
2024СиннерУимблдон1/8Трава6:2, 6:4, 7:6 (11:9)
2024СиннерШанхай1/8Хард6:4, 7:6 (7:1)
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