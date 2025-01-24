Синнер — Шелтон: история противостояния в преддверии полуфинала Australian Open — 2025
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Сегодня, 24 января, двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сразится с 20-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном за выход в финал Открытого чемпионата Австралии – 2025. Их встреча поставлена последним запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 11:30 мск.
Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 11:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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20
Бен Шелтон
Б. Шелтон
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей противостояния Янника Синнера с Беном Шелтоном (4-1):
|Сезон
|Победитель
|Турнир
|Круг
|Покрытие
|Счёт
|2023
|Шелтон
|Шанхай
|1/8
|Хард
|2:6, 6:3, 7:6 (7:5)
|2023
|Синнер
|Вена
|1/16
|Хард
|7:6 (7:2), 7:5
|2024
|Синнер
|Индиан-Уэллс
|1/8
|Хард
|7:6 (7:4), 6:1
|2024
|Синнер
|Уимблдон
|1/8
|Трава
|6:2, 6:4, 7:6 (11:9)
|2024
|Синнер
|Шанхай
|1/8
|Хард
|6:4, 7:6 (7:1)
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