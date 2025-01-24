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Янник Синнер — Бен Шелтон: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Australian Open — 2025

Янник Синнер — Бен Шелтон: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Australian Open — 2025
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Сегодня, 24 января, двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сразится с 20-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном за выход в финал Открытого чемпионата Австралии – 2025. Их встреча поставлена последним запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 11:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Бен Шелтон в полуфинале Australian Open — 2025.

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 11:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Бен Шелтон
20
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Синнер ведёт по личным встречам у Шелтона со счётом 4-1. Проиграв на решающем тай-брейке «Мастерса» в Шанхае в 2023 году, затем Янник не отдал Бену ни партии, последовательно победив его в Вене-2023, Индиан-Уэллсе-2024, Уимблдоне-2024 и Шанхае-2024. Отметим, что в каждом предыдущем матче между ними обязательно был один тай-брейк — либо в первом сете, либо в последнем.

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