Синякова / Таунсенд — Андреева / Шнайдер: россиянки взяли первый сет в полуфинале AO-2025

В эти минуты в австралийском Мельбурне проходит матч 1/2 финала Australian Open — 2025 в женском парном разряде. Российскому дуэту в составе Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер противостоит чешско-американская пара Катержины Синяковой и Тэйлор Таунсенд, имеющая первый посев на турнире.

Первая партия продолжалась 49 минут и осталась за Андреевой и Шнайдер со счётом 7:6 (7:4). В четырёх стартовых геймах обе пары брали свою подачу. В пятом гейме брейк удался Синяковой и Таунсенд, в восьмом российская пара смогла отыграться и сравнять счёт, оставшиеся геймы завершились в пользу подающих. На тай-брейке Мирра и Диана одержали победу со счётом 7:4.

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