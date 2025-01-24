Синякова / Таунсенд — Андреева / Шнайдер: россиянки взяли первый сет в полуфинале AO-2025
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В эти минуты в австралийском Мельбурне проходит матч 1/2 финала Australian Open — 2025 в женском парном разряде. Российскому дуэту в составе Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер противостоит чешско-американская пара Катержины Синяковой и Тэйлор Таунсенд, имеющая первый посев на турнире.
Australian Open — парный разряд (ж). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 04:10 МСК
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|
|2
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Первая партия продолжалась 49 минут и осталась за Андреевой и Шнайдер со счётом 7:6 (7:4). В четырёх стартовых геймах обе пары брали свою подачу. В пятом гейме брейк удался Синяковой и Таунсенд, в восьмом российская пара смогла отыграться и сравнять счёт, оставшиеся геймы завершились в пользу подающих. На тай-брейке Мирра и Диана одержали победу со счётом 7:4.
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