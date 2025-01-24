Синякова / Таунсенд — Андреева / Шнайдер: Мирра и Диана проиграли 2-й сет в полуфинале AO

В эти минуты в австралийском Мельбурне проходит матч 1/2 финала Australian Open — 2025 в женском парном разряде. Российскому дуэту в составе Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер противостоит чешско-американская пара Катержины Синяковой и Тэйлор Таунсенд, имеющая первый посев на турнире. После двух сетов счёт равный — 1:1.
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Вторая партия продолжалась 52 минуты и осталась за Синяковой и Таунсенд со счётом 6:4. В пяти стартовых геймах обе пары брали свою подачу. В шестом гейме брейк удался Синяковой и Таунсенд, геймом позже чешско-американская пара повела со счётом 5:2. В девятом гейме при 3:5 на чужой подаче Мирра и Диана смогли сделать 0:40, но выиграли только с шестого брейк-пойнта, отыграв при этом два сетбола. В 10-м гейме Синякова и Таунсенд на приёме получили ещё два сетбола и реализовали второй из них.
Первую партию на тай-брейке выиграла российская пара — 7:6 (7:4).
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