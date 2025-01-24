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инякова / Таунсенд — Андреева / Шнайдер, результат матча 24 января 2025, счет 2:1 (6:7 (4:7), 6:4, 6:3), 1/2 финала AO-2025

Мирра Андреева и Диана Шнайдер уступили в парном полуфинале Australian Open — 2025
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В ночь с 23 на 24 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч 1/2 финала в женском парном разряде между российской парой в составе Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер и чешско-американским дуэтом Катержины Синяковой и Тэйлор Таунсенд, посеянным под первым номером. Встреча закончилась победой Синяковой и Таунсенд в трёх сетах — 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.

Australian Open — парный разряд (ж). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 04:10 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		6 6
7 7 		4 3
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут. Синякова и Таунсенд дважды подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали 4 из 11 брейк-пойнтов. Андреева и Шнайдер выполнили два эйса при одной двойной ошибке и выиграли за матч два брейк-пойнта из 12 заработанных.

Видео: События 2024 года в теннисе

Календарь Australian Open - 2025 в женском парном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2025 в женском парном разряде
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