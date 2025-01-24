Мирра Андреева и Диана Шнайдер уступили в парном полуфинале Australian Open — 2025
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В ночь с 23 на 24 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч 1/2 финала в женском парном разряде между российской парой в составе Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер и чешско-американским дуэтом Катержины Синяковой и Тэйлор Таунсенд, посеянным под первым номером. Встреча закончилась победой Синяковой и Таунсенд в трёх сетах — 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.
Australian Open — парный разряд (ж). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 04:10 МСК
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут. Синякова и Таунсенд дважды подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали 4 из 11 брейк-пойнтов. Андреева и Шнайдер выполнили два эйса при одной двойной ошибке и выиграли за матч два брейк-пойнта из 12 заработанных.
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