Новак Джокович — Александр Зверев: немец выиграл первый сет в полуфинале Australian Open
Поделиться
В эти минуты проходит матч полуфинала на Australian Open — 2025, в котором встречаются седьмая ракетка сербский теннисист Новак Джокович и второй номер рейтинга немец Александр Зверев.
Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 06:45 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
2
Александр Зверев
А. Зверев
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка. Первый сет остался за Зверевым со счётом 7:6 (7:5).
Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующим чемпионом турнира является представитель Италии Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
Материалы по теме
Джокович показал странное упражнение с теннисным мячом:
Комментарии
- 24 января 2025
-
08:07
-
07:00
-
06:27
-
06:00
-
05:53
-
05:01
-
00:40
-
00:26
-
00:22
-
00:14
-
00:02
- 23 января 2025
-
23:49
-
23:39
-
23:37
-
23:22
-
22:45
-
22:28
-
22:17
-
22:10
-
21:54
-
21:47
-
21:44
-
21:37
-
21:22
-
20:48
-
20:35
-
20:27
-
20:15
-
19:57
-
19:50
-
19:25
-
19:24
-
19:07
-
19:02
-
18:31