Новак Джокович — Александр Зверев: немец выиграл первый сет в полуфинале Australian Open

В эти минуты проходит матч полуфинала на Australian Open — 2025, в котором встречаются седьмая ракетка сербский теннисист Новак Джокович и второй номер рейтинга немец Александр Зверев.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка. Первый сет остался за Зверевым со счётом 7:6 (7:5).

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующим чемпионом турнира является представитель Италии Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Джокович показал странное упражнение с теннисным мячом: