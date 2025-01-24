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Новак Джокович — Александр Зверев: немец выиграл первый сет в полуфинале Australian Open

Новак Джокович — Александр Зверев: немец выиграл первый сет в полуфинале Australian Open
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В эти минуты проходит матч полуфинала на Australian Open — 2025, в котором встречаются седьмая ракетка сербский теннисист Новак Джокович и второй номер рейтинга немец Александр Зверев.

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 06:45 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 5
7 7
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка. Первый сет остался за Зверевым со счётом 7:6 (7:5).

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующим чемпионом турнира является представитель Италии Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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