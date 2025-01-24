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24 января главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Лиги Европы, НХЛ, КХЛ, НБА, теннис, Australian Open — 2025

Поражение Андреевой и Шнайдер в полуфинале AO, 50 очков Панарина в НХЛ. Главное к утру
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти в финал Australian Open — 2025 в парном разряде, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 50 очков в текущем сезоне НХЛ, легендарный сербский теннисист Новак Джокович снялся с полуфинала Открытого чемпионата Австралии, проиграв первый сет. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Мирра Андреева и Диана Шнайдер уступили в парном полуфинале Australian Open — 2025.
  2. Артемий Панарин набрал 50-е очко в нынешнем сезоне НХЛ.
  3. Джокович снялся с полуфинального матча со Зверевым на Australian Open — 2025.
  4. Гол Александра Овечкина помог «Вашингтону» одержать победу над «Сиэтлом».
  5. СКА упустил преимущество в три шайбы и проиграл московскому «Динамо».
  6. Стал известен срок контракта Клаудиньо с «Аль-Саддом».
  7. Голевая передача Чалова помогла ПАОКу добиться победы над «Славией» в Лиге Европы.
  8. Павел Дацюк и Сергей Фёдоров включены в символическую сборную «Детройта» XXI века.
  9. «Манчестер Юнайтед» вырвал победу на 90+2-й минуте матча с «Рейнджерс» в Лиге Европы.
  10. «Миннесота» уступила «Юте» в первом матче после возвращения Кирилла Капризова.
  11. «Челси» осуществит рекордный трансфер в истории казахстанского футбола — Романо.
  12. «Салават Юлаев» в гостях разгромил «Сочи» со счётом 8:1.
  13. Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» одержать победу в матче с «Сакраменто».
  14. Результаты матчей Лиги Европы УЕФА 23 января.
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