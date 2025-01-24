Поражение Андреевой и Шнайдер в полуфинале AO, 50 очков Панарина в НХЛ. Главное к утру

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти в финал Australian Open — 2025 в парном разряде, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 50 очков в текущем сезоне НХЛ, легендарный сербский теннисист Новак Джокович снялся с полуфинала Открытого чемпионата Австралии, проиграв первый сет. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».