Поражение Андреевой и Шнайдер в полуфинале AO, 50 очков Панарина в НХЛ. Главное к утру
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти в финал Australian Open — 2025 в парном разряде, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 50 очков в текущем сезоне НХЛ, легендарный сербский теннисист Новак Джокович снялся с полуфинала Открытого чемпионата Австралии, проиграв первый сет. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Мирра Андреева и Диана Шнайдер уступили в парном полуфинале Australian Open — 2025.
- Артемий Панарин набрал 50-е очко в нынешнем сезоне НХЛ.
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