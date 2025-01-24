Джокович снялся с полуфинального матча со Зверевым на Australian Open — 2025

Седьмая ракетка мира теннисист Новак Джокович завершил выступление на турнире Australian Open — 2025, снявшись с полуфинального матча с представителем Германии Александром Зверевым (второй номер мирового рейтинга).

Серб принял решение сняться с матча сразу после проигранного первого сета, который завершился в пользу Зверева со счётом 7:6 (7:5).

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующим чемпионом турнира является представитель Италии Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.