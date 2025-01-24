Джокович объяснил своё решение сняться с полуфинального матча Australian Open со Зверевым

Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал своё решение сняться с полуфинального матча с представителем Германии Александром Зверевым на Australian Open — 2025.

«Если бы я выиграл первый сет, возможно, попробовал бы сыграть ещё несколько геймов, не знаю. Становилось всё хуже и хуже… Это разрыв мышцы. Два года назад я лучше справлялся с этим на корте, это не так сильно меня беспокоило. В этот раз всё было наоборот», — сказал Джокович в интервью после матча.

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующим чемпионом турнира является представитель Италии Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.