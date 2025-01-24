Новак Джокович не исключил, что в последний раз сыграл на Australian Open

Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ответил, примет ли ещё раз участие в Открытом чемпионате Австралии. Ранее 37-летний спортсмен снялся с полуфинального матча турнира 2025 года с представителем Германии Александром Зверевым.

«Последний ли это Australian Open? Не знаю. Такой шанс есть. Надо просто посмотреть, как пройдёт сезон», — сказал Джокович в интервью после матча.

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующим чемпионом турнира является представитель Италии Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.