Егор Плешивцев проиграл в парном финале юношеского Australian Open — 2025

В ночь с 23 на 24 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился финальный матч в юношеском парном разряде между сербско-российской парой в составе Огнена Милича и Егора Плешивцева и американо-чешским дуэтом Максуэлла Экстеда и Яна Кумстата. Встреча закончилась победой Экстеда и Кумстата в двух сетах — 7:6 (8:6), 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Милич и Плешивцев 12 раз подали навылет, допустили семь двойных ошибок и реализовали один из шести брейк-пойнтов. Экстед и Кумстат выполнили семь эйсов при трёх двойных ошибках и выиграли за матч два брейк-пойнта из 10 заработанных.

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