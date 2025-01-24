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Милич / Плешивцев — Экстед / Кумстат, результат матча 24 января 2025, счет 0:2 (6:7 (6:8), 2:6), финал юношеского AO-2025

Егор Плешивцев проиграл в парном финале юношеского Australian Open — 2025
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В ночь с 23 на 24 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился финальный матч в юношеском парном разряде между сербско-российской парой в составе Огнена Милича и Егора Плешивцева и американо-чешским дуэтом Максуэлла Экстеда и Яна Кумстата. Встреча закончилась победой Экстеда и Кумстата в двух сетах — 7:6 (8:6), 6:2.

Australian Open — юноши (парный разряд). Финал
24 января 2025, пятница. 07:40 МСК
Огнен Милич
Сербия
Огнен Милич
Егор Плешивцев
Россия
Егор Плешивцев
О. Милич Е. Плешивцев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Максуэлл Экстед
США
Максуэлл Экстед
Ян Кумстат
Чехия
Ян Кумстат
М. Экстед Я. Кумстат

Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Милич и Плешивцев 12 раз подали навылет, допустили семь двойных ошибок и реализовали один из шести брейк-пойнтов. Экстед и Кумстат выполнили семь эйсов при трёх двойных ошибках и выиграли за матч два брейк-пойнта из 10 заработанных.

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