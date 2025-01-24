«Мне не повезло, но я попробовал». Джокович — о снятии с матча со Зверевым в полуфинале АО

Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о своём снятии с полуфинального матча с представителем Германии Александром Зверевым (6:7 (5:7) на Australian Open — 2025.

«За час до матча я сделал всё возможное, чтобы вылечить этот разрыв, – лекарства, повязки, работа физиотерапевта, это помогло до определённого уровня, но к концу первого сета я начал чувствовать всё больше и больше боли, её было слишком много, чтобы терпеть. Мне не повезло, но я попробовал», — сказал Джокович в интервью после матча.

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующим чемпионом турнира является представитель Италии Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.