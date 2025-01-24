«Мне не повезло, но я попробовал». Джокович — о снятии с матча со Зверевым в полуфинале АО

Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о своём снятии с полуфинального матча с представителем Германии Александром Зверевым (6:7 (5:7) на Australian Open — 2025.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
«За час до матча я сделал всё возможное, чтобы вылечить этот разрыв, – лекарства, повязки, работа физиотерапевта, это помогло до определённого уровня, но к концу первого сета я начал чувствовать всё больше и больше боли, её было слишком много, чтобы терпеть. Мне не повезло, но я попробовал», — сказал Джокович в интервью после матча.
Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующим чемпионом турнира является представитель Италии Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
- 24 января 2025
-
10:01
-
10:00
-
09:48
-
09:37
-
09:36
-
09:15
-
08:58
-
08:47
-
08:41
-
08:32
-
08:30
-
08:14
-
08:07
-
07:00
-
06:27
-
06:00
-
05:53
-
05:01
-
00:40
-
00:26
-
00:22
-
00:14
-
00:02
- 23 января 2025
-
23:49
-
23:39
-
23:37
-
23:22
-
22:45
-
22:28
-
22:17
-
22:10
-
21:54
-
21:47
-
21:44
-
21:37