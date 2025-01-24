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«Мне не повезло, но я попробовал». Джокович — о снятии с матча со Зверевым в полуфинале АО

«Мне не повезло, но я попробовал». Джокович — о снятии с матча со Зверевым в полуфинале АО
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Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о своём снятии с полуфинального матча с представителем Германии Александром Зверевым (6:7 (5:7) на Australian Open — 2025.

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 06:45 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 5
7 7
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«За час до матча я сделал всё возможное, чтобы вылечить этот разрыв, – лекарства, повязки, работа физиотерапевта, это помогло до определённого уровня, но к концу первого сета я начал чувствовать всё больше и больше боли, её было слишком много, чтобы терпеть. Мне не повезло, но я попробовал», — сказал Джокович в интервью после матча.

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующим чемпионом турнира является представитель Италии Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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