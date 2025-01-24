Новака Джоковича освистали болельщики после его снятия с матча со Зверевым в полуфинале AO

Болельщики на трибунах освистали сербского теннисиста Новака Джоковича, когда тот уходил в подтрибунное помещение после его снятия с полуфинального матча с представителем Германии Александром Зверевым (6:7 (5:7)) на Australian Open — 2025.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Зверев в матче за титул чемпиона Australian Open сыграет с победителем полуфинала между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и американцем Беном Шелтоном, занимающим 20-ю строчку в рейтинге ATP.

Напомним, в 2022 году Новака Джоковича не допустили к участию в Australian Open из-за отказа сербского теннисиста сделать вакцину от коронавируса.

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующим чемпионом турнира является представитель Италии Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.