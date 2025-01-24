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Зверев — о матче Синнера и Шелтона на AO: Бен будет подавать со скоростью 240 км/ч

Зверев — о матче Синнера и Шелтона на AO: Бен будет подавать со скоростью 240 км/ч
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Финалист двух турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2020 года, победитель 25 турниров ATP, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о матче Янника Синнера и Бена Шелтона после победы в полуфинальном матче над сербом Новаком Джоковичем, который снялся после первого проигранного сета (6:7 (5:7)).

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 06:45 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 5
7 7
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

— Что произойдёт в этом матче?
— Бен будет подавать со скоростью 240 км/ч. Янник собирается отбивать эту подачу так, словно она летит к тебе как бабочка, — сказал спортсмен в интервью на корте.

Следующий соперник Зверева определится в матче между итальянцем Янником Синнером и американцем Беном Шелтоном. Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира Янник Синнер.

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