Зверев — о матче Синнера и Шелтона на AO: Бен будет подавать со скоростью 240 км/ч

Финалист двух турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2020 года, победитель 25 турниров ATP, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о матче Янника Синнера и Бена Шелтона после победы в полуфинальном матче над сербом Новаком Джоковичем, который снялся после первого проигранного сета (6:7 (5:7)).

— Что произойдёт в этом матче?

— Бен будет подавать со скоростью 240 км/ч. Янник собирается отбивать эту подачу так, словно она летит к тебе как бабочка, — сказал спортсмен в интервью на корте.

Следующий соперник Зверева определится в матче между итальянцем Янником Синнером и американцем Беном Шелтоном. Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира Янник Синнер.