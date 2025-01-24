Зверев — о матче Синнера и Шелтона на AO: Бен будет подавать со скоростью 240 км/ч

Финалист двух турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2020 года, победитель 25 турниров ATP, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о матче Янника Синнера и Бена Шелтона после победы в полуфинальном матче над сербом Новаком Джоковичем, который снялся после первого проигранного сета (6:7 (5:7)).
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— Что произойдёт в этом матче?
— Бен будет подавать со скоростью 240 км/ч. Янник собирается отбивать эту подачу так, словно она летит к тебе как бабочка, — сказал спортсмен в интервью на корте.
Следующий соперник Зверева определится в матче между итальянцем Янником Синнером и американцем Беном Шелтоном. Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира Янник Синнер.
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