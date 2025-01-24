Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович ответил на вопрос о дальнейшем сотрудничестве с Энди Марреем

Новак Джокович ответил на вопрос о дальнейшем сотрудничестве с Энди Марреем
Аудио-версия:
Комментарии

Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о дальнейшем сотрудничестве с британцем Энди Марреем.

«Мы оба разочарованы тем, что произошло, мы ещё не говорили о будущем сотрудничестве. Я дам ему свою обратную реакцию, которая, конечно, положительная, я посмотрю, что он думает по этому поводу. У нас сейчас горячие головы, пока трудно перевернуть страницу и говорить о следующих шагах. Нам нужно остыть», — сказал Джокович в интервью после матча с Александром Зверевым (6:7 (5:7)) в полуфинале АО-2025.

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 06:45 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 5
7 7
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующим чемпионом турнира является представитель Италии Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Материалы по теме
Новак Джокович не исключил, что в последний раз сыграл на Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android