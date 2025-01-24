Новак Джокович ответил на вопрос о дальнейшем сотрудничестве с Энди Марреем

Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о дальнейшем сотрудничестве с британцем Энди Марреем.

«Мы оба разочарованы тем, что произошло, мы ещё не говорили о будущем сотрудничестве. Я дам ему свою обратную реакцию, которая, конечно, положительная, я посмотрю, что он думает по этому поводу. У нас сейчас горячие головы, пока трудно перевернуть страницу и говорить о следующих шагах. Нам нужно остыть», — сказал Джокович в интервью после матча с Александром Зверевым (6:7 (5:7)) в полуфинале АО-2025.

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующим чемпионом турнира является представитель Италии Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.