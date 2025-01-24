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«Он заслуживает своего первого «Большого шлема». Джокович — о Звереве перед финалом АО

«Он заслуживает своего первого «Большого шлема». Джокович — о Звереве перед финалом АО
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» седьмая ракетка мира Новак Джокович поддержал представителя Германии Александра Зверева перед финалом Australian Open — 2025. Сегодня, 24 января, сербский теннисист перед началом второго сета отказался от продолжения борьбы матче со Зверевым в полуфинале Australian Open — 2025.

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 06:45 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 5
7 7
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Я желаю Саше всего наилучшего. Вы знаете, он заслуживает своего первого «Большого шлема». Я буду болеть за него. Надеюсь, он сможет добиться этого здесь», — сказал Джокович в интервью после матча.

Зверев в матче за титул чемпиона Australian Open сыграет с победителем полуфинала между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и американцем Беном Шелтоном, занимающим 20-ю строчку в рейтинге ATP.

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