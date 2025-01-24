«Не освистывайте игрока с травмой». Зверев заступился за Джоковича перед трибунами на АО

Финалист трех турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2020 года, победитель 25 турниров ATP, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев заступился за седьмую ракетку мира сербского теннисиста Новака Джоковича, которого публика освистала за снятие с матча после первого проигранного сета — 6:7 (5:7).

«Пожалуйста, ребята, не освистывайте игрока с травмой, когда он покидает корт. Я знаю, что вы все купили билеты, но Новак Джокович отдал этому спорту целых 20 лет. Теннис — это абсолютно всё, что было в его жизни», — сказал спортсмен в интервью на корте.

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующим чемпионом турнира является представитель Италии Янник Синнер.