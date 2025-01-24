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«Я сыграл один из лучших сетов, пока он был травмирован!» Зверев — о матче с Джоковичем

«Я сыграл один из лучших сетов, пока он был травмирован!» Зверев — о матче с Джоковичем
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Олимпийский чемпион 2020 года вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал игру с Новаком Джоковичем в полуфинале АО-2025, завершившуюся снятием сербского теннисиста.

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 06:45 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 5
7 7
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Я сыграл один из своих лучших сетов… и выиграл со счетом 7:5 на тай-брейке, пока он был травмирован!

Я не знаю… может быть, Новак слишком хорош для этого вида спорта!» — сказал спортсмен в интервью на корте.

Зверев в матче за титул чемпиона Australian Open — 2025 сыграет с победителем полуфинала между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и американцем Беном Шелтоном, занимающим 20-ю строчку в рейтинге ATP.

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