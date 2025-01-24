«Я сыграл один из лучших сетов, пока он был травмирован!» Зверев — о матче с Джоковичем

Олимпийский чемпион 2020 года вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал игру с Новаком Джоковичем в полуфинале АО-2025, завершившуюся снятием сербского теннисиста.

«Я сыграл один из своих лучших сетов… и выиграл со счетом 7:5 на тай-брейке, пока он был травмирован!

Я не знаю… может быть, Новак слишком хорош для этого вида спорта!» — сказал спортсмен в интервью на корте.

Зверев в матче за титул чемпиона Australian Open — 2025 сыграет с победителем полуфинала между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и американцем Беном Шелтоном, занимающим 20-ю строчку в рейтинге ATP.