Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович второй раз в карьере проиграл матч на Australian Open из-за снятия

Новак Джокович второй раз в карьере проиграл матч на Australian Open из-за снятия
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» седьмая ракетка мира Новак Джокович потерпел второе поражение на Открытых чемпионатах Австралии из-за снятия. Сегодня, 24 января, сербский теннисист при счёте 5:7 (6:7) отказался от продолжения борьбы матче со второй ракеткой мира Александром Зверевым из Германии в полуфинале Australian Open — 2025.

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 06:45 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 5
7 7
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

В 2009 году в четвертьфинале Australian Open Джокович отказался от продолжения борьбы в четвёртом сете матча с американцем Энди Роддиком (7:6 (7:3), 4:6, 2:6, 1:2).

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующим чемпионом турнира является представитель Италии Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Материалы по теме
Фото
Новака Джоковича освистали болельщики после его снятия с матча со Зверевым в полуфинале AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android