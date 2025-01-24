Новак Джокович второй раз в карьере проиграл матч на Australian Open из-за снятия

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» седьмая ракетка мира Новак Джокович потерпел второе поражение на Открытых чемпионатах Австралии из-за снятия. Сегодня, 24 января, сербский теннисист при счёте 5:7 (6:7) отказался от продолжения борьбы матче со второй ракеткой мира Александром Зверевым из Германии в полуфинале Australian Open — 2025.

В 2009 году в четвертьфинале Australian Open Джокович отказался от продолжения борьбы в четвёртом сете матча с американцем Энди Роддиком (7:6 (7:3), 4:6, 2:6, 1:2).

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующим чемпионом турнира является представитель Италии Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.