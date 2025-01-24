Александр Зверев впервые в карьере вышел в финал на Australian Open

Олимпийский чемпион 2020 года, победитель 25 турниров ATP, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев впервые в своей карьере вышел в финал Открытого чемпионата Австралии.

В полуфинальной встрече Зверев обыграл седьмую ракетку мира Новака Джоковича. Серб снялся с матча после первого проигранного сета — 6:7 (5:7).

Ранее Зверев доходил до решающей стадии турнира «Большого шлема» на «Ролан Гаррос» в 2024 году и на US Open — 2020. Оба раза он проиграл.

В финале Australian Open Звереву предстоит сразиться с победителем в паре Янник Синнер (Италия) — Бен Шелтон (США). Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн.