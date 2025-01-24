Виктор Янчук оценил выступление Андреевой и Шнайдер в парном разряде на Australian Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о выступлении российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде Australian Open — 2025. Сегодня, 24 января, россиянки уступили в полуфинале турнира дуэту Катержины Синяковой (Чехия) и Тэйлор Таунсенд (США), посеянному под первым номером — 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.
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«Полуфинал Australian Open — хороший результат для Андреевой и Шнайдер. Парный разряд похож на лотерею — непредсказуем и переменчив. Они показали, что находятся на высоком уровне, условно попали в призёры — третье-четвёртое место. Вполне уважительный результат, они конкурентоспособны и в дальнейшем могут выигрывать такие турниры.
Их дуэт был немного неравноценный, но сейчас подтянулись. Шнайдер в паре играет довольно остро и активно, а Мирра какие-то мячи вяло отыгрывала, чем пользовались соперницы. Сейчас она уже стала лучше, но ей нужно прибавить в остроте в парной игре. Быть рискованнее, сильнее и активнее на перехватах», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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