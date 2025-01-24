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Виктор Янчук: Джокович мог обыграть Зверева, но в финале уступил бы Синнеру

Виктор Янчук: Джокович мог обыграть Зверева, но в финале уступил бы Синнеру
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Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался о выступлении седьмой ракетки мира Новака Джоковича на Australian Open — 2025.Серб снялся в полуфинальном матче с немецким теннисистом Александром Зверевым после первого проигранного сета (6:7 (5:7)).

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 06:45 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 5
7 7
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«У Джоковича был шанс пройти в финал, а там уважительно уступить Синнеру. Думаю, всё-таки Янник сильнейший в данной ситуации. Новак мог обыграть Зверева. Жалко, что не получилось. Его освистали некоторые зрители, но что тут поделать. Здоровье не шутки», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн.

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