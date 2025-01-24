Виктор Янчук: Джокович мог обыграть Зверева, но в финале уступил бы Синнеру

Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался о выступлении седьмой ракетки мира Новака Джоковича на Australian Open — 2025.Серб снялся в полуфинальном матче с немецким теннисистом Александром Зверевым после первого проигранного сета (6:7 (5:7)).

«У Джоковича был шанс пройти в финал, а там уважительно уступить Синнеру. Думаю, всё-таки Янник сильнейший в данной ситуации. Новак мог обыграть Зверева. Жалко, что не получилось. Его освистали некоторые зрители, но что тут поделать. Здоровье не шутки», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн.