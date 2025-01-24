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Янчук: Зверев сейчас в расцвете сил — появился редкий шанс выиграть «Большой шлем»

Янчук: Зверев сейчас в расцвете сил — появился редкий шанс выиграть «Большой шлем»
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Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался о выступлении на Australian Open — 2025 олимпийского чемпиона 2020 года, победителя 25 турниров ATP, второй ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева.

«Зверев находится в расцвете сил, сейчас у него появился редкий шанс выиграть «Большой шлем», которого ему не хватает. Не знаю, насколько он будет вдохновенно играть, но Александру нужна надёжность. Ему всегда этого не хватало, поэтому в какие-то минуты игры он совершал невынужденные ошибки. Из-за этого он и не добрался до «Большого шанса». Синнер сейчас сильнее, но кто знает. В одном матче можно выложиться и сыграть успешно. Оценю шансы в 80 на 20 в пользу Синнера», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 06:45 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 5
7 7
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Ранее Новак Джокович снялся в полуфинальном матче с немецким теннисистом Александром Зверевым после первого проигранного сета — 6:7 (5:7). В финале Australian Open Звереву предстоит сразиться с победителем в паре Янник Синнер (Италия) — Бен Шелтон (США).

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