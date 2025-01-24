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Зверев одержал рекордную 31-ю победу на АО среди немецких теннисистов

Зверев одержал рекордную 31-ю победу на АО среди немецких теннисистов
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Олимпийский чемпион 2020 года, победитель 25 турниров ATP, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал 31-ю победу на Australian Open. По этому показателю он находится на первом месте среди немецких теннисистов. Второе место занимает Борис Беккер, у него 29 побед на турнире.

В полуфинальной встрече Александр Зверев обыграл седьмую ракетку мира Новака Джоковича. Серб снялся с матча после первого проигранного сета — 6:7 (5:7).

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 06:45 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 5
7 7
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

В финале Australian Open Звереву предстоит сразиться с победителем в паре Янник Синнер (Италия) — Бен Шелтон (США). Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн.

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