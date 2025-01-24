Зверев одержал рекордную 31-ю победу на АО среди немецких теннисистов

Олимпийский чемпион 2020 года, победитель 25 турниров ATP, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал 31-ю победу на Australian Open. По этому показателю он находится на первом месте среди немецких теннисистов. Второе место занимает Борис Беккер, у него 29 побед на турнире.

В полуфинальной встрече Александр Зверев обыграл седьмую ракетку мира Новака Джоковича. Серб снялся с матча после первого проигранного сета — 6:7 (5:7).

В финале Australian Open Звереву предстоит сразиться с победителем в паре Янник Синнер (Италия) — Бен Шелтон (США). Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн.