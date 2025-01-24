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Алексей Селиваненко высказался о снятии Джоковича с полуфинала Australian Open

Алексей Селиваненко высказался о снятии Джоковича с полуфинала Australian Open
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал итог полуфинальной встречи Australian Open — 2025 между второй ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым и 24-кратным чемпионом ТБШ Новаком Джоковичем в полуфинале АО-2025, завершившейся снятием сербского теннисиста.

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 06:45 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 5
7 7
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Новаку сегодня не хватило сил продолжать борьбу после проигранного на тай-брейке первого сета. Что касается шансов Александра Зверева в финале, то они в теннисе есть всегда, такие матчи решает в значительной степени настрой и психология. Увидим в воскресенье», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Зверев в матче за титул чемпиона Australian Open — 2025 сыграет с победителем полуфинала между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и американцем Беном Шелтоном, занимающим 20-ю строчку в рейтинге ATP.

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