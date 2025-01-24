Алексей Селиваненко высказался о снятии Джоковича с полуфинала Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал итог полуфинальной встречи Australian Open — 2025 между второй ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым и 24-кратным чемпионом ТБШ Новаком Джоковичем в полуфинале АО-2025, завершившейся снятием сербского теннисиста.

«Новаку сегодня не хватило сил продолжать борьбу после проигранного на тай-брейке первого сета. Что касается шансов Александра Зверева в финале, то они в теннисе есть всегда, такие матчи решает в значительной степени настрой и психология. Увидим в воскресенье», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Зверев в матче за титул чемпиона Australian Open — 2025 сыграет с победителем полуфинала между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и американцем Беном Шелтоном, занимающим 20-ю строчку в рейтинге ATP.