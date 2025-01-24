Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев одержал 107-ю победу на ТБШ. Среди немцев больше только у одного игрока

Зверев одержал 107-ю победу на ТБШ. Среди немцев больше только у одного игрока
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года, победитель 25 турниров ATP, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал 107-ю победу на турнирах «Большого шлема». По этому показателю он занимает второе место в истории среди немецких теннисистов, уступая лишь Борису Беккеру.

Знаменательная победа случилась в полуфинальном матче Australian Open — 2025, где Зверев обыграл седьмую ракетку мира Новака Джоковича. Серб снялся с матча после первого проигранного сета — 6:7 (5:7).

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 06:45 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 5
7 7
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

У Бориса Беккера 163 победы на турнирах «Большого шлема». Третью строчку занимает Томми Хаас — у него 105 побед.

В финале Australian Open Звереву предстоит сразиться с победителем в паре Янник Синнер (Италия) — Бен Шелтон (США). Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн.

Материалы по теме
Зверев одержал рекордную 31-ю победу на АО среди немецких теннисистов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android