Зверев одержал 107-ю победу на ТБШ. Среди немцев больше только у одного игрока

Олимпийский чемпион 2020 года, победитель 25 турниров ATP, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал 107-ю победу на турнирах «Большого шлема». По этому показателю он занимает второе место в истории среди немецких теннисистов, уступая лишь Борису Беккеру.
Знаменательная победа случилась в полуфинальном матче Australian Open — 2025, где Зверев обыграл седьмую ракетку мира Новака Джоковича. Серб снялся с матча после первого проигранного сета — 6:7 (5:7).
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У Бориса Беккера 163 победы на турнирах «Большого шлема». Третью строчку занимает Томми Хаас — у него 105 побед.
В финале Australian Open Звереву предстоит сразиться с победителем в паре Янник Синнер (Италия) — Бен Шелтон (США). Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн.
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