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Селиваненко подвёл итог выступления Андреевой и Шнайдер в парном разряде Australian Open

Селиваненко подвёл итог выступления Андреевой и Шнайдер в парном разряде Australian Open
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко подвёл итог выступления Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде Australian Open — 2025. Спортсменки проиграли дуэту чешской теннисистки Катержины Синяковой и американки Тэйлор Таунсенд. Матч завершился победой чешско-американской пары в трёх сетах – 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.

Australian Open — парный разряд (ж). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 04:10 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		6 6
7 7 		4 3
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

«Мирра и Диана своей игрой в Мельбурне подтвердили серьёзность притязаний на потенциальное лидерство в самом ближайшем будущем. Довольными должны быть они сами, а не люди, рассуждающие со стороны», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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