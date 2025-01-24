Селиваненко подвёл итог выступления Андреевой и Шнайдер в парном разряде Australian Open
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко подвёл итог выступления Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде Australian Open — 2025. Спортсменки проиграли дуэту чешской теннисистки Катержины Синяковой и американки Тэйлор Таунсенд. Матч завершился победой чешско-американской пары в трёх сетах – 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.
Australian Open — парный разряд (ж). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 04:10 МСК
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
«Мирра и Диана своей игрой в Мельбурне подтвердили серьёзность притязаний на потенциальное лидерство в самом ближайшем будущем. Довольными должны быть они сами, а не люди, рассуждающие со стороны», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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