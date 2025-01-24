Александр Зверев вышел в финал Australian Open с 10-й попытки
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Олимпийский чемпион 2020 года, победитель 25 турниров ATP, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев впервые вышел в финал Australian Open. Александру удалось это с 10-го появления в основной сетке турнира. Такое же количество попыток потребовалось хорвату Марину Чиличу и австралийцу Киму Уорвику.
В полуфинале Зверев одержал победу над седьмой ракеткой мира Новаком Джоковичем, который снялся с матча после первого проигранного сета – 6:7 (5:7).
Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 06:45 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
Rt
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2
Александр Зверев
А. Зверев
В финале Зверев встретится с победителем пары Янник Синнер (Италия) – Бен Шелтон (США). Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн.
Комментарии
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