Александр Зверев вышел в финал Australian Open с 10-й попытки

Олимпийский чемпион 2020 года, победитель 25 турниров ATP, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев впервые вышел в финал Australian Open. Александру удалось это с 10-го появления в основной сетке турнира. Такое же количество попыток потребовалось хорвату Марину Чиличу и австралийцу Киму Уорвику.

В полуфинале Зверев одержал победу над седьмой ракеткой мира Новаком Джоковичем, который снялся с матча после первого проигранного сета – 6:7 (5:7).

В финале Зверев встретится с победителем пары Янник Синнер (Италия) – Бен Шелтон (США). Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн.