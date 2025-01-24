Янник Синнер — Бен Шелтон: итальянец на тай-брейке выиграл первый сет полуфинала AO-2025

В эти минуты в Мельбурне проходит матч между первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и 20-м номером рейтинга ATP американцем Беном Шелтоном за выход в финал Открытого чемпионата Австралии – 2025.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала Australian Open — 2025.
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Первый сет начался с проигранного очка Янником Синнером на своей подаче. Впоследствии он отыграл брейк на подаче американца. При счёте 5:5 Шелтон вновь взял подачу итальянца и тут же отдал свою. На тай-брейке сильнее оказался Синнер — 7:6 (7:2).
Синнер и Шелтон провели между собой пять матчей на турнирах ATP. Счёт личных встреч 4-1 в пользу итальянца.
Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Янник Синнер является действующим чемпионом турнира.
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