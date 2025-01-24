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Янник Синнер — Бен Шелтон: итальянец на тай-брейке выиграл первый сет полуфинала AO-2025

Янник Синнер — Бен Шелтон: итальянец на тай-брейке выиграл первый сет полуфинала AO-2025
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В эти минуты в Мельбурне проходит матч между первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и 20-м номером рейтинга ATP американцем Беном Шелтоном за выход в финал Открытого чемпионата Австралии – 2025.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала Australian Open — 2025.

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		1
6 2 		0
             
Бен Шелтон
20
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Первый сет начался с проигранного очка Янником Синнером на своей подаче. Впоследствии он отыграл брейк на подаче американца. При счёте 5:5 Шелтон вновь взял подачу итальянца и тут же отдал свою. На тай-брейке сильнее оказался Синнер — 7:6 (7:2).

Синнер и Шелтон провели между собой пять матчей на турнирах ATP. Счёт личных встреч 4-1 в пользу итальянца.

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Янник Синнер является действующим чемпионом турнира.

Турнирная сетка Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
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Новости. Теннис
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