Александр Зверев третий раз вышел в финал турнира «Большого шлема»

Олимпийский чемпион 2020 года вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в свой третий финал на турнирах «Большого шлема». Сегодня, 24 января, в полуфинале Australian Open — 2025 немецкий теннисист обыграл 24-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича, который при счёте 6:7 (5:7) отказался от продолжения борьбы. Предыдущие два финала Зверев проиграл в пяти сетах.

Александр Зверев в финалах турниров «Большого шлема»:

US Open — 2021: Зверев — Доминик Тим (Австрия) — 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (6:8).

«Ролан Гаррос» — 2024: Зверев — Карлос Алькарас (Испания) — 3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6.

Зверев в матче за титул чемпиона Australian Open — 2025 сыграет с победителем полуфинала между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и американцем Беном Шелтоном, занимающим 20-ю строчку в рейтинге ATP.