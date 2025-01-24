Янник Синнер — Бен Шелтон: итальянец уверенно забрал второй сет полуфинала AO-2025

В эти минуты в Мельбурне проходит матч за выход в финал Открытого чемпионата Австралии – 2025 между первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и 20-м номером рейтинга ATP американцем Беном Шелтоном.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала Australian Open — 2025.

Первый сет Синнер выиграл на тай-брейке. Во втором итальянец взял четыре гейма подряд и довёл сет до победы — 6:2.

Синнер и Шелтон провели между собой пять матчей на турнирах ATP. Счёт личных встреч 4-1 в пользу итальянца.

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Янник Синнер является действующим чемпионом турнира.