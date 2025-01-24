Янник Синнер — Бен Шелтон: итальянец уверенно забрал второй сет полуфинала AO-2025
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В эти минуты в Мельбурне проходит матч за выход в финал Открытого чемпионата Австралии – 2025 между первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и 20-м номером рейтинга ATP американцем Беном Шелтоном.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала Australian Open — 2025.
Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 11:45 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
2 : 0
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|6
|1
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|2
|2
20
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Первый сет Синнер выиграл на тай-брейке. Во втором итальянец взял четыре гейма подряд и довёл сет до победы — 6:2.
Синнер и Шелтон провели между собой пять матчей на турнирах ATP. Счёт личных встреч 4-1 в пользу итальянца.
Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Янник Синнер является действующим чемпионом турнира.
Комментарии
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