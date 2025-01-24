Александр Зверев стал третьим теннисистом из Германии, вышедшим в финал Australian Open

Олимпийский чемпион 2020 года вторая ракетка мира Александр Зверев стал третьим немецким теннисистом в Открытой эре, вышедшим в финал Открытого чемпионата Австралии. Сегодня, 24 января, в полуфинале Australian Open — 2025 немецкий теннисист обыграл 24-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича, который при счёте 6:7 (5:7) отказался от продолжения борьбы.

Теннисисты из Германии, игравшие в финалах Открытого чемпионата Австралии:

Борис Беккер (1991 — титул, 1996 — титул). Райнер Шюттлер (2003 — поражение в финале). Александр Зверев (2025 — финал ещё не сыгран).

Зверев в матче за титул чемпиона Australian Open — 2025 сыграет с победителем полуфинала между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и американцем Беном Шелтоном, занимающим 20-ю строчку в рейтинге ATP.