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Александр Зверев стал третьим теннисистом из Германии, вышедшим в финал Australian Open

Александр Зверев стал третьим теннисистом из Германии, вышедшим в финал Australian Open
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Олимпийский чемпион 2020 года вторая ракетка мира Александр Зверев стал третьим немецким теннисистом в Открытой эре, вышедшим в финал Открытого чемпионата Австралии. Сегодня, 24 января, в полуфинале Australian Open — 2025 немецкий теннисист обыграл 24-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича, который при счёте 6:7 (5:7) отказался от продолжения борьбы.

Теннисисты из Германии, игравшие в финалах Открытого чемпионата Австралии:

  1. Борис Беккер (1991 — титул, 1996 — титул).
  2. Райнер Шюттлер (2003 — поражение в финале).
  3. Александр Зверев (2025 — финал ещё не сыгран).

Зверев в матче за титул чемпиона Australian Open — 2025 сыграет с победителем полуфинала между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и американцем Беном Шелтоном, занимающим 20-ю строчку в рейтинге ATP.

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