Джокович — о том, что его освистали зрители: я собираюсь остановиться

Победитель 24 турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, что его освистали после того, как он снялся с полуфинальной встречи со второй ракеткой мира Александром Зверевым после первого проигранного сета — 6:7 (5:7).
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«Я не знаю, что сказать. Люди, которые пришли, заплатили за билеты, чтобы посмотреть отличный матч, но им не дали. С этой точки зрения я их понимаю. Но, с другой стороны, я знаю, каково находиться в моём теле, и как я себя чувствовал, и как много я отдал этому турниру за последние 20 лет. Я собираюсь остановиться и не идти туда, куда мне не следует», — приводит слова спортсмена AS.
Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн.
- 24 января 2025
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