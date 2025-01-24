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Джокович — о том, что его освистали зрители: я собираюсь остановиться

Джокович — о том, что его освистали зрители: я собираюсь остановиться
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Победитель 24 турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, что его освистали после того, как он снялся с полуфинальной встречи со второй ракеткой мира Александром Зверевым после первого проигранного сета — 6:7 (5:7).

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 06:45 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 5
7 7
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Я не знаю, что сказать. Люди, которые пришли, заплатили за билеты, чтобы посмотреть отличный матч, но им не дали. С этой точки зрения я их понимаю. Но, с другой стороны, я знаю, каково находиться в моём теле, и как я себя чувствовал, и как много я отдал этому турниру за последние 20 лет. Я собираюсь остановиться и не идти туда, куда мне не следует», — приводит слова спортсмена AS.

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн.

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