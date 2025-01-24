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Янник Синнер обыграл Бена Шелтона и вышел в финал Australian Open — 2025

Янник Синнер обыграл Бена Шелтона и вышел в финал Australian Open — 2025
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В Мельбурне завершился полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии – 2025 между первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и 20-м номером рейтинга ATP американцем Беном Шелтоном. Победу в трёх сетах одержал итальянец — 7:6, 6:2, 6:2.

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6
6 2 		2 2
             
Бен Шелтон
20
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Продолжительность матча составила 2 часа 37 минут. Синнер восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. Шелтон выполнил семь эйсов при шести двойных ошибках и выиграл за матч два брейк-пойнта из семи.

В матче за титул чемпиона Australian Open — 2025 Синнер сыграет со второй ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Янник Синнер является действующим чемпионом турнира.

Турнирная сетка Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
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