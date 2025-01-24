Янник Синнер обыграл Бена Шелтона и вышел в финал Australian Open — 2025

В Мельбурне завершился полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии – 2025 между первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и 20-м номером рейтинга ATP американцем Беном Шелтоном. Победу в трёх сетах одержал итальянец — 7:6, 6:2, 6:2.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|2
|2
Продолжительность матча составила 2 часа 37 минут. Синнер восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. Шелтон выполнил семь эйсов при шести двойных ошибках и выиграл за матч два брейк-пойнта из семи.
В матче за титул чемпиона Australian Open — 2025 Синнер сыграет со второй ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.
Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Янник Синнер является действующим чемпионом турнира.
- 24 января 2025
-
14:43
-
14:25
-
14:21
-
14:13
-
13:45
-
13:41
-
13:37
-
13:25
-
12:58
-
12:52
-
12:11
-
12:00
-
11:47
-
11:45
-
11:26
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:39
-
10:38
-
10:19
-
10:01
-
10:00
-
09:48
-
09:37
-
09:36
-
09:15
-
08:58
-
08:47
-
08:41
-
08:32
-
08:30
-
08:14
-
08:07
-
07:00