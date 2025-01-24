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Джон Макинрой — об освистывании Джоковича: полная глупость

Джон Макинрой — об освистывании Джоковича: полная глупость
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», двукратный победитель итогового турнира «Мастерс» и пятикратный победитель итогового турнира WCT американский теннисист Джон Макинрой высказался об освистывании Новака Джоковича в полуфинальном матче с Александром Зверевым.

В полуфинальной встрече Александр Зверев обыграл седьмую ракетку мира Новака Джоковича. Серб снялся с матча после первого проигранного сета — 6:7 (5:7).

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 06:45 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 5
7 7
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Вы не должны его освистывать, пожалуйста! Ради бога, он выигрывал здесь десять раз! Это невероятно, здесь явно серьёзная проблема. Он и Рафа Надаль боролись больше, чем кто-либо другой. Ругать Джоковича за то, что он ушёл с корта после всего, чего он здесь достиг, — полная глупость, почти такая же печальная, как и конец матча», — приводит слова Макинроя AS.

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