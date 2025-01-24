«Я иду вперёд и хочу больше «Шлемов». Новак Джокович — на вопрос о травмах

Седьмая ракетка мира 37-летний сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о своих перспективах на турнирах «Большого шлема» в связи с участившимися травмами. Сегодня, 24 января, сербский теннисист при счёте 6:7 (5:7) отказался от продолжения борьбы в матче со второй ракеткой мира Александром Зверевым из Германии в полуфинале Australian Open — 2025.

«Я не думаю о травмах, но статистика против меня. В течение последних нескольких лет, я получил больше травм, чем в более ранние годы. Я не знаю, в чём именно причина, может быть, стало больше факторов, но я иду вперёд, я хочу больше «Шлемов», — сказал Джокович в интервью после матча с Александром Зверевым.

В прошлом году Джокович получил травму мениска на «Ролан Гаррос» — 2024, но успел восстановиться к Уимблдонскому турниру, на котором дошёл до финала.