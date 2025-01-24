Пресс-служба AO — Джоковичу: спасибо за ещё одно замечательное австралийское лето

Пресс-служба Australian Open — 2025 отреагировала на снятие 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича в матче со второй ракеткой мира Александром Зверевым из Германии в полуфинале Australian Open — 2025.

«Мы не хотели, чтобы ваша кампания так закончилась, Новак. Спасибо тебе за ещё одно замечательное австралийское лето. Отличная игра и наилучшие пожелания скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении пресс-службы АО на странице турнира в социальных сетях.

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующим чемпионом турнира является представитель Италии Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.