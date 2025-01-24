Андрей Рублёв сохранит место в топ-10 рейтинга ATP после вылета Шелтона в полуфинале АО

Российский теннисист Андрей Рублёв на следующей неделе сохранит место в первой десятке рейтинга ATP после поражения 20-й ракетки мира Бена Шелтона в полуфинале Australian Open — 2025. Сегодня, 24 января, американец уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в матче за выход в финал турнира в Австралии — 6:7 (2:7), 2:6, 2:6.

В live-рейтинге ATP Рублёв занимает 10-ю строчку. По итогам Australian Open его с девятого места сместил американец Томми Пол. Бен Шелтон в случае выхода в финал соревнований в Австралии вытеснил бы Рублёва из топ-10.

Рублёв закончил выступления на Открытом чемпионате Австралии — 2025 в первом круге, уступив в трёх сетах 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке.