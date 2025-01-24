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Стали известны финалисты Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде

Стали известны финалисты Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде
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По итогам полуфинальных матчей определились финалисты Открытого чемпионата Австралии – 2025 по теннису в мужском одиночном разряде. Ими стали действующий обладатель титула первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и второй номер рейтинга ATP Александр Зверев из Германии.

Теннис. Australian Open — 2025, мужчины. Полуфиналы, 24 января:

  • Александр Зверев (Германия) — Новак Джокович (Сербия) — 7:6 (7:5) — отказ;
  • Янник Синнер (Италия) — Бен Шелтон (США) — 7:6, 6:2, 6:2.

Матч за титул чемпиона Australian Open — 2025 состоится в воскресенье, 26 января, и начнётся не ранее 11:30 мск.

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Янник Синнер является действующим чемпионом турнира.

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