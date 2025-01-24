Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович — о намёках Макинроя на симуляции травм: легче судить и критиковать, чем понимать

Джокович — о намёках Макинроя на симуляции травм: легче судить и критиковать, чем понимать
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель 24 турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ответил на критику от Джона Макинроя, который намекнул, что серб мог использовать травмы в качестве тактического приёма в матче против Карлоса Алькараса.

«Я не видел его комментариев, поэтому не могу высказать своё мнение по этому поводу. Я просто говорю, что легче судить и критиковать, чем понимать. Это мой жизненный урок», — приводит слова серба AS.

В напряжённом четвертьфинальном матче Джокович одолел четырёхкратного чемпиона мэйджоров испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 13:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 3 4
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Ранее Джон Макинрой поставил под сомнение травму Джоковича: «Мы видим это не в первый раз. Не дайте себя обмануть».

Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

Материалы по теме
Новак Джокович отреагировал на свист зрителей после снятия с матча со Зверевым на AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android