Джокович — о намёках Макинроя на симуляции травм: легче судить и критиковать, чем понимать

Победитель 24 турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ответил на критику от Джона Макинроя, который намекнул, что серб мог использовать травмы в качестве тактического приёма в матче против Карлоса Алькараса.

«Я не видел его комментариев, поэтому не могу высказать своё мнение по этому поводу. Я просто говорю, что легче судить и критиковать, чем понимать. Это мой жизненный урок», — приводит слова серба AS.

В напряжённом четвертьфинальном матче Джокович одолел четырёхкратного чемпиона мэйджоров испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Ранее Джон Макинрой поставил под сомнение травму Джоковича: «Мы видим это не в первый раз. Не дайте себя обмануть».

Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.