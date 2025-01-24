Синнер — самый молодой игрок после Джима Курье, на счету которого два финала AО

Победитель двух турниров «Большого шлема», победитель 19 турниров ATP, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал самым молодым игроком после Джима Курье, на счету которого два финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. Синнер сделал это на отметке 23 года и 163 дня. Курье было 22 года 167 дней.

Ранее такое удавалось только бывшей первой ракетке мира американскому теннисисту Джиму Курье, ему было 22 года 167 дней.

В матче 1/2 финала Australian Open — 2025 Янник Синнер обыграл 20-ю ракетку мира американца Бена Шелтона со счётом 7:6 (7:2), 6:2, 6:2.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.