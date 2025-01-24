Янник Синнер выиграл 20-й матч подряд — впервые в карьере

Победитель двух турниров «Большого шлема», победитель 19 турниров ATP, первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер выиграл 20-й матч подряд — впервые в своей карьере.

В матче 1/2 финала Australian Open — 2025 Янник Синнер обыграл 20-ю ракетку мира американского теннисиста Бена Шелтона со счётом 7:6 (7:2), 6:2, 6:2.

Последнее поражение Синнера было от третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в финале Пекина-2024. Матч завершился со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу испанца. До этого у итальянца был рекорд 19 побед кряду.

В финале Янник Синнер сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Действующим чемпионом также является Янник Синнер.