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Янник Синнер выиграл 20-й матч подряд — впервые в карьере

Янник Синнер выиграл 20-й матч подряд — впервые в карьере
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Победитель двух турниров «Большого шлема», победитель 19 турниров ATP, первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер выиграл 20-й матч подряд — впервые в своей карьере.

В матче 1/2 финала Australian Open — 2025 Янник Синнер обыграл 20-ю ракетку мира американского теннисиста Бена Шелтона со счётом 7:6 (7:2), 6:2, 6:2.

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6
6 2 		2 2
             
Бен Шелтон
20
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Последнее поражение Синнера было от третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в финале Пекина-2024. Матч завершился со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу испанца. До этого у итальянца был рекорд 19 побед кряду.

Пекин (м). Финал
02 октября 2024, среда. 12:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		4 6 3
6 6 		6 7 7
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В финале Янник Синнер сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Действующим чемпионом также является Янник Синнер.

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