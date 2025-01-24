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«Пришлось немного напрячься». Янник Синнер — о победе над Шелтоном в 1/2 финала AO-2025

«Пришлось немного напрячься». Янник Синнер — о победе над Шелтоном в 1/2 финала AO-2025
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Победитель двух турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал выход в финал Australian Open — 2025. Сегодня, 24 января, он в полуфинале в трёх сетах обыграл американца Бена Шелтона — 7:6 (7:2), 6:2, 6:2.

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6
6 2 		2 2
             
Бен Шелтон
20
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Первый сет был очень тяжёлым и решающим. Он всегда очень важен, даёт вам некоторую уверенность. Я очень рад, что снова попал в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису. Cегодня пришлось немного напрячься, но доволен тем, как справился с эмоциями. Я очень рад, что у меня есть ещё один шанс побороться за титул. Сезон длинный, давайте начнём его отлично», — сказал итальянец в послематчевом интервью.

В матче за титул чемпиона Australian Open — 2025 Синнер сыграет со второй ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым. Отметим, что Янник является действующим чемпионом турнира в Австралии.

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