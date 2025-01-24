«Пришлось немного напрячься». Янник Синнер — о победе над Шелтоном в 1/2 финала AO-2025

Победитель двух турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал выход в финал Australian Open — 2025. Сегодня, 24 января, он в полуфинале в трёх сетах обыграл американца Бена Шелтона — 7:6 (7:2), 6:2, 6:2.
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«Первый сет был очень тяжёлым и решающим. Он всегда очень важен, даёт вам некоторую уверенность. Я очень рад, что снова попал в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису. Cегодня пришлось немного напрячься, но доволен тем, как справился с эмоциями. Я очень рад, что у меня есть ещё один шанс побороться за титул. Сезон длинный, давайте начнём его отлично», — сказал итальянец в послематчевом интервью.
В матче за титул чемпиона Australian Open — 2025 Синнер сыграет со второй ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым. Отметим, что Янник является действующим чемпионом турнира в Австралии.
- 24 января 2025
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