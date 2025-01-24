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«У нас есть ещё один шанс вместе выиграть титул». Синнер — о тренере Даррене Кэхилле

«У нас есть ещё один шанс вместе выиграть титул». Синнер — о тренере Даррене Кэхилле
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Победитель двух турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своей команде после выхода в финал Australian Open — 2025. Сегодня, 24 января, он в полуфинале обыграл американца Бена Шелтона — 7:6 (7:2), 6:2, 6:2.

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6
6 2 		2 2
             
Бен Шелтон
20
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Все тренеры, которые у меня есть, проделали большую работу. Эта команда сделала меня другим игроком. Каждый тренер хорош в некоторых вещах, это два очень разных тренера (Кэхилл и Ваньоцци. — Прим. «Чемпионата»). У них также есть хорошая разница в возрасте (смеётся). Даррен — отличный тренер. Мы большая семья вне корта, а затем отлично работаем на турнирах. Это последний сезон для Даррена, и я рад, что у нас есть ещё один шанс побороться за титул. Но я не хочу забывать и о своём физиотерапевте и спортивном тренере. У нас есть работа, которую ещё предстоит завершить», — сказал итальянец в послематчевом интервью.

В матче за титул чемпиона Australian Open — 2025 Синнер сыграет со второй ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым. Отметим, что Янник является действующим чемпионом турнира в Австралии.

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