«У нас есть ещё один шанс вместе выиграть титул». Синнер — о тренере Даррене Кэхилле

Победитель двух турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своей команде после выхода в финал Australian Open — 2025. Сегодня, 24 января, он в полуфинале обыграл американца Бена Шелтона — 7:6 (7:2), 6:2, 6:2.

«Все тренеры, которые у меня есть, проделали большую работу. Эта команда сделала меня другим игроком. Каждый тренер хорош в некоторых вещах, это два очень разных тренера (Кэхилл и Ваньоцци. — Прим. «Чемпионата»). У них также есть хорошая разница в возрасте (смеётся). Даррен — отличный тренер. Мы большая семья вне корта, а затем отлично работаем на турнирах. Это последний сезон для Даррена, и я рад, что у нас есть ещё один шанс побороться за титул. Но я не хочу забывать и о своём физиотерапевте и спортивном тренере. У нас есть работа, которую ещё предстоит завершить», — сказал итальянец в послематчевом интервью.

В матче за титул чемпиона Australian Open — 2025 Синнер сыграет со второй ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым. Отметим, что Янник является действующим чемпионом турнира в Австралии.