Синнер — о своём наставнике Даррене Кэхилле: он потрясающий тренер

Победитель двух турниров «Большого шлема», победитель 19 турниров ATP, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением о своём тренере австралийце Даррене Кэхилле после выхода во второй финал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Даррен был примерно на 30-м месте мирового рейтинга. Так что всё немного по-другому. Даррен всегда говорил, что, когда он играл, его главной целью было стать тренером. И он потрясающий тренер», — сказал спортсмен на пресс-конференции.

В матче 1/2 финала Australian Open — 2025 Янник Синнер обыграл 20-ю ракетку мира американца Бена Шелтона со счётом 7:6 (7:2), 6:2, 6:2.

В финале Янник Синнер сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Действующим чемпионом также является Янник Синнер.