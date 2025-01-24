Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер — о своём наставнике Даррене Кэхилле: он потрясающий тренер

Синнер — о своём наставнике Даррене Кэхилле: он потрясающий тренер
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель двух турниров «Большого шлема», победитель 19 турниров ATP, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением о своём тренере австралийце Даррене Кэхилле после выхода во второй финал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Даррен был примерно на 30-м месте мирового рейтинга. Так что всё немного по-другому. Даррен всегда говорил, что, когда он играл, его главной целью было стать тренером. И он потрясающий тренер», — сказал спортсмен на пресс-конференции.

В матче 1/2 финала Australian Open — 2025 Янник Синнер обыграл 20-ю ракетку мира американца Бена Шелтона со счётом 7:6 (7:2), 6:2, 6:2.

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6
6 2 		2 2
             
Бен Шелтон
20
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

В финале Янник Синнер сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Действующим чемпионом также является Янник Синнер.

Материалы по теме
Янник Синнер выиграл 20-й матч подряд — впервые в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android