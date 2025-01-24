«Он охотится за своим первым титулом на ТБШ». Синнер — о матче со Зверевым в финале АО

Победитель двух турниров «Большого шлема», лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от предстоящего матча со второй ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым в финале Australian Open — 2025.

«Предстоит очень сложный матч, у нас обоих было много проблем, так что всё может случиться. Он невероятный игрок, который охотится за своим первым титулом на мэйджорах, будет большое напряжение, но приятно снова оказаться в этой ситуации. Воскресенье будет особенным днём, и я буду наслаждаться им», — сказал итальянец на пресс-конференции.

Синнер и Зверев провели между собой шесть матчей на турнирах ATP. Счёт личных встреч — 4-2 в пользу немецкого теннисиста.

Матч за титул чемпиона Australian Open — 2025 состоится в воскресенье, 26 января, и начнётся не ранее 11:30 мск.

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Янник Синнер является действующим чемпионом турнира.