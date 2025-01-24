Синнер — 2-й по возрасту игрок с 20 победами подряд на ТБШ на кортах с твёрдым покрытием

Победитель двух турниров «Большого шлема», победитель 19 турниров ATP, первая ракетка мира 23-летний итальянец Янник Синнер стал вторым по возрасту теннисистом, выигравшим 20 матчей подряд на турнирах «Большого шлема» на кортах с твёрдым покрытием. Он старше только Джона Макинроя, которому удалось достичь такой отметки в 22 года.

В матче 1/2 финала Australian Open — 2025 Янник Синнер обыграл 20-ю ракетку мира американского теннисиста Бена Шелтона со счётом 7:6 (7:2), 6:2, 6:2.

В финале Янник Синнер сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым. Действующим чемпионом также является Янник Синнер.