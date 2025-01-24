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Синнер — 2-й по возрасту игрок с 20 победами подряд на ТБШ на кортах с твёрдым покрытием

Синнер — 2-й по возрасту игрок с 20 победами подряд на ТБШ на кортах с твёрдым покрытием
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Победитель двух турниров «Большого шлема», победитель 19 турниров ATP, первая ракетка мира 23-летний итальянец Янник Синнер стал вторым по возрасту теннисистом, выигравшим 20 матчей подряд на турнирах «Большого шлема» на кортах с твёрдым покрытием. Он старше только Джона Макинроя, которому удалось достичь такой отметки в 22 года.

В матче 1/2 финала Australian Open — 2025 Янник Синнер обыграл 20-ю ракетку мира американского теннисиста Бена Шелтона со счётом 7:6 (7:2), 6:2, 6:2.

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6
6 2 		2 2
             
Бен Шелтон
20
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

В финале Янник Синнер сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым. Действующим чемпионом также является Янник Синнер.

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Новости. Теннис
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