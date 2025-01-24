Вихлянцева считает, что у Андреевой и Шнайдер — большие перспективы в парном разряде

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева подвела итоги выступления Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде Australian Open — 2025. Спортсменки дошли до полуфинала, где проиграли дуэту чешской теннисистки Катержины Синяковой и американки Тэйлор Таунсенд (7:6 (7:4), 4:6, 3:6).

«Андреева и Шнайдер проиграли Синяковой и Таунсенд. Катерина – очень опытный игрок в паре и выиграла всевозможные титулы с Крейчиковой. Мы сейчас видим, что она объединилась в союз с левшой Таунсенд. Тейлор – очень опытный игрок, который в 2013 году играл в основе грунтового турнира «Ролан Гаррос» и, будучи юниоркой, она давала бой Сирене и другим теннисисткам.

Если брать матч на Олимпиаде, когда наши девчонки обыграли чешек Синякову и Крейчикову, то сейчас сказалось, что они играли против другого союза. Когда определялись полуфинальные пары, я говорила, что если нашим девчонкам удастся пройти Синякову/Таунсенд, в финале их будет ждать Шувей/Остапенко. Так и сложилось, но Андреева и Шнайдер не смогли выиграть. Такое успешное выступление на первом крупном турнире в 2025 году – отличный результат для наших молодых девчонок, которые будут играть ещё много турниров. Надеюсь, их союз продолжится на многие годы вперёд.

Думаю, что у союза Андреева/Шнайдер большие перспективы. Когда в паре соединяются правша и левша, это очень неудобно для соперниц и удобно для них самих. Если кто-то стоит в первом квадрате, а кто-то — во втором, всегда всё закрывает одной рукой. То же самое касается подач. Один гейм подаёт одна пара с одним вращением, потом идёт левша, но уже с другим вращением. Это очень играет им на руку. Очень классно, что Мирра и Диана радуют нас не только в паре, но и в одиночке. Они грамотно делают, что играют в паре не все турниры, а только крупные. Думаю, турнир «Большого шлема» покорится нашим девчонкам. А мечта каждой — выиграть «Уимблдон». Победа в паре может повлиять на одиночный теннис в долгосрочном перспективе», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним. россиянки являются серебряными медалистками Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.