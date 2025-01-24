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Янник Синнер второй раз в карьере вышел в финал Australian Open

Янник Синнер второй раз в карьере вышел в финал Australian Open
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Первая ракетка мира 23-летний итальянский теннисист Янник Синнер вышел в свой второй финал на Открытых чемпионатах Австралии. Сегодня, 24 января, он в полуфинале АО-2025 в трёх сетах обыграл американца Бена Шелтона — 7:6 (7:2), 6:2, 6:2.

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6
6 2 		2 2
             
Бен Шелтон
20
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

В 2024 году в своём первом финале на Australian Open Синнер в пяти сетах обошёл россиянина Даниила Медведева — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

Кроме Янника Синнера, ни один итальянский теннисист не играл в финалах Australian Open в одиночном разряде.

В матче за титул чемпиона Australian Open — 2025 Синнер сыграет со второй ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым. Игра состоится в воскресенье, 26 января, и начнётся не ранее 11:30 мск.

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