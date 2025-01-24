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Вихлянцева поделилась ожиданиями от финала Australian Open — 2025

Вихлянцева поделилась ожиданиями от финала Australian Open — 2025
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Победительница одного турнира WTA-125 и трёх турниров ITF российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась ожиданиями от финала Australian Open — 2025.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Мужской финал будет между первой и второй ракетками мира. Но мне хотелось бы увидеть финал Синнер — Алькарас. Мы все смотрели этот матч в Пекине, когда они показывали невероятный теннис. Янник подошёл к финалу в стабильной форме, хотя на начальных стадиях к нему возникали вопросы. Сегодня у Синнера были такие удары, что Шелтон даже не успевал моргнуть, как мяч пролетал мимо него. Вопрос в том, как будет подавать Зверев. Если у него будет хорошая подача, Яннику придётся тяжеловато.

Однако этот матч поставили на вечернюю сессию, что на руку обоим теннисистам. Сам Александр отмечал, что днём ему некомфортно и не так летит мяч. Яннику тоже днём не очень — мы видели это в австралийскую жару. Мне бы хотелось, чтобы в финале было хотя бы четыре сета, чтобы сохранилась интрига. Но понятно, что Синнер выиграет очередной титул турнира «Большого шлема» и защитит свою прошлогоднюю победу», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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